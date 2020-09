Truffe: in calo del 13,3 per cento i reati ai danni degli anziani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La categoria degli anziani è, infatti, caratterizzata da alcuni fattori di vulnerabilità come età anagrafica, minor vigore fisico e psicologico, in alcuni casi un livello di istruzione non elevato e, non ultimo, un forte bisogno di comunicare. Risulta indispensabile, quindi, contrastare il fenomeno e continuare ad incentivare le attività di prevenzione. Tra queste, un ruolo fondamentale lo svolgono le campagne di informazione spesso realizzate dalle prefetture e dalle Forze di polizia in collaborazione con istituzioni e associazioni del territorio attraverso la distribuzione di depliant e materiale informativo contenenti consigli utili per prevenire il verificarsi di episodi e per difendersi dai malintenzionati. (Rin)