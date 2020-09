Spagna: coronavirus, nel solo mese di agosto registrati il 37,7 per cento casi da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha chiuso il mese di agosto con 174.336 contagiati da Covid-19 (il 37,7 per cento dei casi diagnosticati dall'inizio della pandemia), un numero 5 volte superiore al mese precedente, dove non aveva raggiunto le 40 mila unità. Secondo il direttore del centro di allerta ed emergenza sanitaria, Fernando Simon, la ragione del notevole aumento di agosto è dovuta crescente numero di test Pcr (raddoppiati rispetto a luglio) e all'aumento della mobilità "in aree densamente popolate il controllo non è facile", ha evidenziato. Simon ha, inoltre, evidenziato che la maggioranza delle persone contagiate risultava priva di sintomi e l'età media della persone colpite è più bassa rispetto al mese di marzo. (Spm)