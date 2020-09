Russia: nel 2020 attesa diminuzione popolazione di 158 mila unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la popolazione della Russia, secondo le stime preliminari, diminuirà di 158 mila unità, il dato peggiore in 14 anni. Questo quanto si legge in una bozza del piano unificato del governo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo nazionale per i periodi fino al 2024 e fino al 2030, citato dal'agenzia "Rbk". La situazione demografica inizierà a migliorare dal 2022. Nel 2006 la popolazione della Russia è diminuita di 373.900 persone. Dal 2018, il flusso migratorio non ha compensato il calo naturale della popolazione, che nel 2018 è diminuita di 99.700 persone e nel 2019 di 32.100. (segue) (Rum)