Russia: nel 2020 attesa diminuzione popolazione di 158 mila unità (2)

- Quest'anno la popolazione del Paese diminuirà di 158 mila persone. Secondo Rosstat, nella prima metà del 2020, il calo naturale della popolazione è stato di di 265.500 unità. Il flusso migratorio per il periodo gennaio-giugno di quest'anno è stato di 48.800 persone, che potrebbe compensare il calo naturale della popolazione nella prima metà del 2020 solo del 18,4 per cento. La riduzione del flusso migratorio è dovuta alla chiusura delle frontiere a causa della pandemia di coronavirus. Secondo le stime del governo, l'afflusso migratorio quest'anno sarà di 188.100 persone, mentre nel 2019 questa cifra è stata di 285.100 unità. Il prossimo anno, il tasso di diminuzione della popolazione dovrebbe diminuire a meno 81.500 persone, mentre in un anno il piano prevede un aumento. Entro il 2030, si presume che la crescita demografica annuale totale del paese sarà di 126.600 persone. L'afflusso migratorio dovrebbe accelerare a 273.100 e 287.400 persone rispettivamente nel 2021 e nel 2022. Dal 2023 supererà le 300 mila unità l'anno. (Rum)