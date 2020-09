Coronavirus: la Sardegna valuta un'azione legale per aver subito una "campagna mediatica negativa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una valanga di disdette, il mese di settembre di fatto compromesso, un danno enorme per il settore turistico sardo. La causa? L'eccessivo allarmismo creato dai media sui casi di contagio da Covid-19. Il tutto ora potrebbe finire in tribunale. Da ambienti della Giunta regionale sarda si apprende che il presidente Christian Solinas ha dato mandato ai legali del Regione per valutare il danno reale della campagna mediatica seguita al boom dei contagi nell'Isola a ridosso di Ferragosto. Come ha più volte sottolineato lo stesso Solinas, si è rappresentata la situazione in modo falso. Le vie legali sono chieste con forza dalla Lega ma anche da Fratelli d'Italia. Il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, sta lavorando a un ordine del giorno sugli attacchi subiti dalla Sardegna che presenterà oggi ai capigruppo prima della seduta dell'Aula dedicata all'approvazione della Riforma sanitaria. (Res)