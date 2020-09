Usa: Oregon, a Portland rinforzi dalla polizia statale e dalle città vicine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato dell’Oregon e le forze dell’ordine delle amministrazioni vicine sono state inviate a Portland ieri a causa dell’aumento delle tensioni, dopo gli scontri del fine settimana tra manifestanti del movimento Black Lives Matter e sostenitori del presidente Donald Trump che hanno portato alla morte di una persona. La vittima è stata identificata come Aaron J. Danielson, 39 anni, di Portland, deceduta per una ferita da arma da fuoco al torace. A identificarla è stato Joey Gibson, fondatore del gruppo di estrema destra Patriot Prayer. Un altro membro del gruppo, Chandler Pappas, ha dichiarato che si trovava con Danielson e che nessuno dei due era armato. Il sindaco della città, il democratico Ted Wheeler, ha messo in guardia da un’escalation di violenza dopo la pubblicazione sui social media di minacce e propositi di vendetta. (segue) (Nys)