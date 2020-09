Usa: Oregon, a Portland rinforzi dalla polizia statale e dalle città vicine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice democratica, Kate Brown, ha reso noto che oltre agli agenti della polizia statale e delle giurisdizioni vicine, l’Fbi e i pubblici ministeri federali aggiungeranno risorse per perseguire i reati derivanti dalle proteste. I manifestanti di Portland chiedono riforme delle procedure di polizia, accusata di abusi e pregiudizi razzisti. I contro-manifestanti sono in parte associati a gruppi di destra. Sono centinaia gli arresti effettuati durante i disordini: Secondo quanto riferito dalla polizia, 29 degli arrestati sono accusati di aver preso parte a un’assemblea illegale; due sono stati trovati con pistole cariche, mentre altri avevano coltelli e pietre. A luglio nella città erano già state dispiegate forze federali, successivamente ritirate, per proteggere un tribunale e altri edifici federali bersaglio delle proteste. (Nys)