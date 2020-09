Roma: Celli (Civica), maggioranza a pezzi mentre la città soffre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maggioranza divisa su tutto. Gli ultimi mesi di consiliatura sembrano diventati per Raggi decisamente ancora più in salita, tra fughe e abbandoni clamorosi. Altri due abbandoni oggi di importanti presidenti di commissione, proprio mentre si attende la delibera sullo stadio e l'assestamento di bilancio. Evidentemente più di qualche problema agita la maggioranza in vista di questo importante appuntamento. Roma è una città che soffre, in balia di una maggioranza divisa ormai su tutto". Così in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana Celli. (Com)