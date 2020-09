Usa: portavoce Trump, il presidente non commenta il 17enne accusato di omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'addetto stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha detto oggi che il presidente Donald Trump non offrirà alcun commento sui presunti omicidi commessi dal diciassettenne vigilante Kyle Rittenhouse, sospettato di aver ucciso due manifestanti a Kenosha e di averne ferito un altro. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Dopo aver confermato che il presidente non aveva intenzione di visitare la famiglia di Jacob Blake, la cui sparatoria da parte della polizia ha dato il via alle proteste a Kenosha, è stato chiesto a McEnany se il presidente intende condannare le azioni di Rittenhouse. "Il presidente non ha intenzione di intervenire, potrebbe intervenire ancora questa sera, ma al momento non lo farà", ha risposto la portavoce, che ha sostenuto che Rittenhouse - un fervente sostenitore di Trump - "era stato attaccato". Alla domanda se il Presidente vuole che i suoi "sostenitori si presentino" per farsi giustizia da soli come vigilanti, McEnany ha insistito sul fatto che "il presidente condanna fermamente la violenza in tutte le sue forme". (Nys)