Scuola: De Micheli, regole sicurezza uguali per tutti su mezzi trasporto pubblico

- "Regole di sicurezza uguali per tutti sui mezzi del trasporto pubblico e fondi agli enti locali che avranno necessità di incrementare i servizi. Dopo un confronto serrato abbiamo raggiunto un accordo unanime con le Regioni, Comuni e Province per far ripartire la mobilità". Lo scrive sul proprio profilo Twitter il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, commentando l'accordo raggiunto nel corso della riunione della Conferenza unificata sulle linee guida del Mit per il trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole. (Rin)