Usa: Trump non userà l'Insurrection Act contro le proteste

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump non vuole invocare l'Insurrection Act per sedare le proteste nelle città degli Stati Uniti, ha detto lunedì l'addetto stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, dopo che in precedenza si era prospettata questa possibilità, alla luce delle manifestazioni contro l'ingiustizia razziale che sono sfociate spesso in violenze. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Il presidente non vuole invocare l'Insurrection Act, che è stato usato con molta parsimonia. Ma quello che vuole è aiutare queste città dove può", ha detto McEnany ai giornalisti. L'amministrazione Trump preferirebbe "lavorare in collaborazione con i sindaci e i governatori democratici" in un ruolo supplementare, ha aggiunto. Trump aveva già mnacciato di usare la legge del 1807 in occasione delle manifestazioni di massa a Washington in risposta all'uccisione della polizia di George Floyd a Minneapolis. Ma nei giorni scorsi ha risposto alle proteste di Portland e Kenosha, Wisconsin, chiedendo "legge e ordine" e paventando l'uso dell'Insurrection Act se i leader locali del Partito democratico non dovessero prendere provvedimenti. (Nys)