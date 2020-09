Scuola: Cts, apertura esigenza primaria così come sicurezza e continuità delle attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura delle scuole "è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività". Lo precisa in una nota il Comitato tecnico scientifico (Cts). "Pertanto - puntualizza - accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e la accettabilità delle misure proposte. A partire da maggio il Cts ha elaborato diversi documenti con elementi tecnici di valutazione, sottoposti al decisore politico, circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza per la riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico". (segue) (Com)