Usa: Bannon, il processo per frode inizierà il 24 maggio

- L'ex stratega capo della Casa Bianca, Stephen Bannon, e tre coimputati saranno processati a maggio con l'accusa di aver truffato centinaia di migliaia di donatori per contribuire a una campagna di raccolta fondi che si supponeva dovesse servire a costruire un muro di confine privato tra Stati Uniti e Messico. Lo riporta il sito "The Hill". Il giudice distrettuale di Manhattan, Analisa Torres, ha annunciato oggi come data di inizio del processo penale il 24 maggio, dopo che i procuratori federali hanno rivelato all'inizio di questo mese le accuse derivanti dal progetto "Costruiamo il muro", che ha raccolto più di 25 milioni di dollari. Secondo i pubblici ministeri, Bannon e il coimputato Brian Kolfage, un veterano dell'aviazione militare, hanno utilizzato centinaia di migliaia di dollari del fondo per le spese personali. Bannon e Kolfage, insieme ai coimputati Andrew Badolato e Timothy Shea, sono accusati di cospirazione per frode telematica e di riciclaggio di denaro, con una pena detentiva potenziale di 20 anni. (Nys)