Usa: Trump all'attacco dei Dem, vogliono distruggere il paese

- L'ultima conferenza conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto eco al suo discorso alla convention repubblicana e ai suoi discorsi per la campagna elettorale. Ha toccato l'argomento Covid per un paio di minuti e poi è passato a un lungo attacco contro Joe Biden e i Democratici. Secondo Trump, se dovesse vincere l'opposizione alle presidenziali di novembre ogni città degli Stati Uniti potrebbe essere "una Portland o una Chicago". Trump ha aggiunto che la violenza è il risultato di un "indottrinamento" della sinistra radicale nelle scuole e in altri luoghi. "Vogliono distruggere il nostro paese. Vogliono distruggere la nostra periferia", ha detto davanti ai giornalisti. "Il problema sono quelli di sinistra", ha ripetuto il presidente, giorni dopo che Kyle Rittenhouse, un suo sostenitore di 17 anni, ha ucciso due persone durante una protesta nel Wisconsin. Trump ha detto che Portland, in Oregon, è "sotto assedio", aggiungendo che più di 200 persone sono state arrestate come responsabili della "violenza politica di sinistra". Poche ore prima il candidato dei Democratici alla Casa Bianca aveva denunciato i saccheggi e invocato pene severe per chi se ne rende responsabile durante le proteste antirazziste. All'inizio del suo briefing, il presidente Trump ha presentato l'ultimo l'acquisto di 150 milioni di test rapidi per il Covid-19 come parte di un accordo da 750 milioni di dollari con Abbott Laboratories, e ha promesso la realizzazione di un vaccino in tempi record. (Nys)