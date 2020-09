Usa: sondaggio Emerson, Biden in vantaggio di due soli punti su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, sarebbe in vantaggio di un due punti rispetto al presidente uscente Donald Trump nella corsa per le presidenziali. È quanto emerge da un sondaggio dell'Emerson College. Il vantaggio di Biden rientra nel margine di errore di 2,4 punti percentuali del sondaggio. Biden ha un supporto del 49 per cento rispetto al 47 per cento di Trump ed è in calo rispetto ai 4 punti di vantaggio su Trump in un sondaggio dello stesso istituto, condotto a luglio. Il direttore dell'Emerson College, Spencer Kimball, ha attribuito la risalita di Trump alla convention nazionale repubblicana che si è conclusa giovedì con il discorso del presidente che ha accettato ufficialmente la nomina del partito. Trump è in testa a Biden tra gli elettori uomini, al 50 per cento contro 45 per cento, mentre Biden è in testa con le donne, al 52 per cento contro il 44 per cento. Il sondaggio di Emerson è stato condotto dal 30 al 31 agosto, giorni dopo la conclusione della convention del Gop. (Nys)