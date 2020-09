Usa: Biden, non vieterò il fracking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, durante un discorso tenuto in Pennsylvania ha smentito con forza le affermazioni del presidente Trump secondo cui egli intenderebbe vietare il fracking, un metodo di trivellazione chiave per i produttori di petrolio nello Stato. Lo riporta il sito "The Hill". "Non vieterò il fracking", ha detto Biden. "Lasciate che lo ripeta: Non proibirò il fracking, non importa quante volte Donald Trump menta su di me". Il piano per il clima di Biden chiede di porre fine ai nuovi contratti di locazione di petrolio e gas sui terreni pubblici, ma non vieta le trivellazioni petrolifere e non vieta alcun metodo specifico per l'estrazione di combustibili fossili. Secondo i media locali, sebbene il piano climatico di Biden non sia audace come alcuni dei suoi precedenti sfidanti democratici, è comunque il più ambizioso piano climatico mai presentato da un candidato alla presidenza. In tale piano è incluso l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo di emissioni di carbonio a zero entro il 2050. Biden ha ribadito lunedì che considera la transizione verso l'energia pulita come parte della sua visione per migliorare l'economia della nazione.(Nys)