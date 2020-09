Tlc: nasce Fibercop, Tim e Cdp firmano accordo per rete unica entro marzo 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete unica in Italia è una prospettiva sempre più concreta: AccessCo sarà realtà entro il primo trimestre del prossimo anno grazie alle delibere dei Consigli di amministrazione straordinari di Tim e Cassa depositi e prestiti tenutisi nel pomeriggio di oggi. Un passo in avanti cruciale verso un’infrastruttura unica grazie al via libera, da parte del Cda di Tim, alla costituzione di Fibercop, la newco in cui verranno conferite la rete secondaria di Tim e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber (joint venture partecipata da Tim e Fastweb), e alla lettera d'intenti tra Tim e Cdp Equity per AccessCo, il progetto di rete unica nazionale che nascerà dalla fusione tra Fibercop e Open Fiber. "Un primo importante passo in avanti verso la realizzazione di un’infrastruttura digitale unica in banda ultralarga, che potrà garantire parità di accesso a tutti gli operatori e sarà necessaria per la competitività del paese e il rilancio dell’economia", ha commentato l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, al termine del Cda. Un risultato per il quale ha espresso soddisfazione anche il presidente Giovanni Gorno Tempini, che ha sottolineato quanto la rete unica sia "necessaria per superare il divario digitale su tutto il territorio nazionale in un’ottica di sistema". (segue) (Ems)