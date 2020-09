Tlc: nasce Fibercop, Tim e Cdp firmano accordo per rete unica entro marzo 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro aspetto significativo dell’intesa riguarda l’apertura della rete unica anche ad operatori terzi, con l’obiettivo di completare rapidamente i piani di copertura in fibra delle aree grigie e nere del Paese e accelerare al massimo l’adozione di servizi di banda ultralarga. E' proprio in questa direzione che va il memorandum d’intesa recentemente sottoscritto tra Tim e Tiscali per definire i termini di una partnership strategica per lo sviluppo dell’infrastruttura a banda ultralarga attraverso la partecipazione economica di Tiscali al progetto Fibercop. Non è poi da escludere il coinvolgimento di altri operatori e fornitori di asset: il 28 agosto, al termine di una conference call con i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, gli amministratori delegati di Sky Italia, Vodafone Italia e Wind Tre hanno dichiarato di apprezzare la possibilità di poter contribuire al progetto con le proprie risorse e competenze. La stessa Cdp, nel comunicato stampa diffuso al termine del Cda, ha annunciato "l’immediato avvio, sotto il coordinamento di Cdp Equity, ad un tavolo tecnico volto ad acquisire l’eventuale interesse di altri operatori del settore". (segue) (Ems)