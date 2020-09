Scuola: Cts, mascherina solo delle misure di prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico scientifico (Cts) sottolinea che "l'uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, sanificazione ordinaria…)". E' quanto riferisce una nota del Cts che precisa come il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, "potranno determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dall’autorità sanitaria che potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi". (Com)