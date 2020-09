Scuola: Cts, apertura esigenza primaria così come sicurezza e continuità delle attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, ricorda il Cts "l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in un recente documento del 21 agosto fornisce indicazioni rispetto all’uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età: fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento. Dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti". (segue) (Com)