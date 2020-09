Argentina: debito estero, 93,5 per cento dei creditori aderisce a proposta ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di ristrutturazione di 66,2 miliardi di dollari debito estero dell'Argentina emesso sotto legislazione straniera ha riscosso l'adesione del 93,55 per cento dei creditori privati internazionali. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, in una conferenza convocata appositamente per comunicare il risultato definitivo del lungo negoziato iniziato lo scorso febbraio. L'adesione quasi unanime permette l'attivazione della clausola di azione collettiva (Cac) che impone l'accettazione della proposta anche alla minoranza di creditori che non aderiscono all'offerta. In questo modo, ha confermato Guzman, le condizioni di ristrutturazione vengono estese al 99 per cento delle emissioni oggetto della proposta. I termini della ristrutturazione rappresentano per Buenos Aires uno sconto complessivo equivalente a circa 33 miliardi di dollari ottenuto principalmente attraverso il taglio di interessi. L'Argentina ottiene inoltre una moratoria sulle rate dei pagamenti che eviterà allo stato argentino esborsi per 42,5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. La proposta argentina formalizzata anche presso l'Ente federale di vigilanza della borsa valori statunitense (Security and Exchange Commission - Sec) fissa al 4 settembre l'emissione dei nuovi titoli di scambio. (segue) (Bua)