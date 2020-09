Usa-Guyana: Pompeo si congratula con il presidente Irfaan Ali per la vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mile Pompeo, ha parlato oggi con il presidente della Guyana Mohamed Irfaan Ali, congratulandosi per la sua vittoria elettorale. "Riflette un processo elettorale libero, equo, credibile e trasparente, che rispetta lo stato di diritto e la volontà del popolo", si legge in un comunciato del dipartimento di Stato. Pompeo ha aggiunto che gli Stati Uniti "non vedono l'ora" di lavorare con la Guyana "per promuovere i valori condivisi, la prosperità economica e la sicurezza nella regione".(Nys)