Imprese: fonti Mef e Mise, su Fca governo continuerà a verificare rispetto impegni

- In merito a notizie di stampa sui progetti industriali di Fca, fonti Mef e Mise precisano che "il governo verifica e continuerà a verificare il rispetto di tutti gli impegni assunti da Fca. È confermato il piano industriale che prevede oltre 5 miliardi di investimenti per la produzione in Italia dei modelli di alta gamma e a trazione elettrica che hanno maggiore valore aggiunto. Anche per la produzione delle utilitarie, già in corso in altri stabilimenti d’Europa, il governo adotterà le iniziative necessarie alla tutela dei fornitori italiani dell’indotto". (Rin)