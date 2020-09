Tlc: nasce Fibercop, Tim e Cdp firmano accordo per rete unica entro marzo 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un punto importante dell’intesa riguardante AccessCo riguarda le tempistiche: il timore di un processo lungo e farraginoso è stato scongiurato dal Cda di Tim, che ha garantito che le procedure di due diligence relative a Fibercop e Open Fiber (che saranno affidate a soggetti terzi per definire i valori degli asset destinati a confluire in AccessCo e le relative quote di partecipazione della società) sono attese "entro la fine dell’anno nell'ottica di raggiungere un eventuale accordo di fusione non oltre il primo trimestre del 2021", mentre la chiusura dell’operazione sarà condizionata dal rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Nel dettaglio, l’intesa prevede che Tim deterrà almeno il 50,1 per cento di AccessCo, e che l’indipendenza e la terzietà della società vengano garantite attraverso un meccanismo di governance condivisa con Cdp Equity. (segue) (Ems)