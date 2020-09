Tlc: nasce Fibercop, Tim e Cdp firmano accordo per rete unica entro marzo 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Fibercop, il controllo della società sarà spartito tra Tim, Kkr Infrastructure e Fastweb con quote pari rispettivamente a 58, 37,5 e 4,5 punti percentuali. La newco offrirà servizi di accesso passivi della rete secondaria in rame e fibra a tutti gli operatori del mercato, e farà leva sull'infrastruttura in fibra già posata da FlashFiber. Tim sarà il fornitore esclusivo per la costruzione e manutenzione delle reti, fornendo al contempo ulteriori servizi a Fibercop che avrà una struttura snella, con meno di 100 dipendenti. Si prevede che la newco avrà un Ebitda pari a circa 0,9 miliardi di euro e valori di Ebitda e Capex positivi a partire dal 2025. "E' il calcio di inizio per una nuova fase nel settore delle telecomunicazioni", ha commentato infine l’amministratore delegato di Fastweb, Alberto Calcagno. (Ems)