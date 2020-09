Fase 3: Toma (Conferenza unificata) su linee guida Tlp, bene soluzioni condivise governo-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Positiva l’approvazione delle Linee guida per il Trasporto pubblico in sicurezza sanitaria", dichiara in una nota il presidente Donato Toma, che ha rappresentato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di Conferenza unificata. "Diamo così maggiori certezze - spiega Toma - ad operatori ed utenti anche in vista della riapertura a settembre delle scuole. Va avanti con soluzioni condivise il lavoro di Regioni e governo per garantire nel modo più efficace possibile la sicurezza sanitaria e quindi la ripartenza del Paese. E' chiaro che i problemi sono tanti. La pandemia continua e la gestione dei servizi sul territorio deve trovare subito il giusto equilibrio tra sostenibilità nell’erogazione del servizio e le misure per il contenimento del virus". (segue) (Com)