Argentina: debito estero, 93,5 per cento dei creditori aderisce a proposta ristrutturazione (2)

- Nella conferenza stampa tenuta oggi in presenza anche del presidente Alberto Fernandez, Guzman ha definito l'operazione di ristrutturazione del debito estero come "una condizione necessaria" a riportare il paese "sul sentiero dello sviluppo sostenibile". "E' un passo avanti, l'accordo permette sanare le finanze pubbliche, dare certezze al settore privato, e darà all'Argentina una nuova piattaforma dalla quale decollare", ha affermato Guzman. Il ministro argentino ha quindi fornito alcuni dettagli della ristrutturazione. Questa consiste in una riduzione degli interessi dal 7 al 3,07 per cento e in una riduzione del capitale dell'1,9 per cento. Rispetto alla situazione precedente all'accordo, ha detto il ministro, "nei prossimi cinque anni lo stato eviterà di pagare 42,5 miliardi di dollari, mentre nel periodo 2020-2030 la riduzione dell'importo delle scadenze sarà equivalente a 37,7 miliardi di dollari". (segue) (Bua)