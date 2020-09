Usa: Trump rifiuta di condannare il 17enne vigilante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è rifiutato in conferenza stampa di condannare Kyle Rittenhouse, un suo sostenitore diciassettenne accusato di aver ucciso due manifestanti a Kenosha, in Wisconsin, la scorsa settimana. "Era una situazione particolare - ha detto Trump - [Rittenhouse] stava cercando di allontanarsi. È caduto e poi l'hanno attaccato con molta violenza... probabilmente sarebbe stato ucciso". Rittenhouse è accusato di essersi recato a Kenosha dalla sua casa di Antioch, Illinois, per proteggere i negozi locali dalle violente proteste scoppiate in seguito alla sparatoria della polizia contro l'afroamericano Jacob Blake. Le riprese video della notte mostrano Rittenhouse, armato di fucile semiautomatico, che si gira e spara in due diverse occasioni a gruppi di persone che lo stavano inseguendo. La seconda volta è caduto mentre scappava, dopo aver già sparato e ucciso la prima persona. Alla domanda se ritiene che i privati cittadini armati debbano rispondere alle proteste, Trump ha risposto che "se ne dovrebbero occupare le forze dell'ordine". Poi è passato a difendere la polizia e ad attaccare "questa orribile ideologia di sinistra che sta permeando il nostro Paese". Alla domanda se avrebbe condannato i suoi stessi sostenitori che sono stati ripresi mentre sparavano palle di vernice contro i manifestanti a Portland questo fine settimana, Trump li ha difesi come "pacifici" e ha affermato che le palle di vernice erano un "meccanismo difensivo".(Nys)