Usa: Biden condanna le violenze di piazza e accusa Trump di fomentarle (2)

- La violenza non porterà cambiamenti, ma solo distruzione. È sbagliato in ogni modo, divide invece di unire". Negli Stati Uniti "nessuno crede" che Trump possa affrontare con successo la violenza che è emersa nelle città del Paese durante le proteste del Black Lives Matter perché "per anni l'ha fomentata", ha sostenuto Biden, a poche ore dall'attesa visita che Trump farà domani a Kenosha, nel Wisconsin. Biden ha rigettato l'accusa di essere troppo debole con gli episodi di violenza. "Mi conoscete. Conoscete la mia storia", ha detto Biden. "Vi sembro un socialista radicale con un debole per i rivoltosi? Davvero? Voglio un paese sicuro. Al sicuro dal Covid. Al sicuro dal crimine e dai saccheggi. Al sicuro dal crimine e dalla violenza a sfondo razziale. Al sicuro dai cattivi poliziotti. Al sicuro da altri quattro anni di Donald Trump". (Nys)