- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, in un messaggio su Twitter ha voluto ricordare che "da domani sparirà il 'superticket' nazionale da 10 euro per prestazioni mediche specialistiche ed esami clinici. Dopo anni di tagli indiscriminati a danno del diritto alla salute, prosegue l’inversione di rotta: una sanità più equa e accessibile grazie al Movimento 5 stelle al governo". (Rin)