© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioComune di Roma-La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla Cerimonia di inaugurazione del Pronto Soccorso del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma (via Alvaro del Portillo,192/194) - Ore 10.30-Ore 12.30 - La Sindaca della Città Metropolitana di Roma Virginia Raggi visita il Liceo Classico Augusto dove sarà effettuata la prima consegna di banchi monoposto (via Gela,14)-L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori partecipa alla cerimonia di inaugurazione del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) e Pronto Soccorso del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma (Via Álvaro del Portillo 194) - Ore 10.30Regione Lazio- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, partecipa all'inaugurazione del nuovo Pronto soccorso – Dea di primo livello del Policlinico universitario Campus Bio-Medico. Saranno presenti l'assessore alla Sanità e integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, Il sindaco di Roma Virginia Raggi, il presidente dell'Università Campus Bio-Medico Felice Barela e il direttore generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani. L'evento si svolge a Roma, Via Àlvaro del Portillo, 192 (Trigoria) - Ore 10.15 (segue) (Rer)