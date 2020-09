Scuola: Boccia, su trasporti superate polemiche ed ostacoli per bene ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La volontà di fare il bene dei nostri ragazzi ha fatto superare polemiche e ostacoli e permesso di raggiungere un obiettivo fondamentale: permettere a tutti gli studenti di arrivare a scuola e di farlo in sicurezza". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine della riunione della Conferenza unificata che ha approvato le linee guida del ministero dei Trasporti sul Tpl. "Quando tutti i soggetti che hanno responsabilità su questi temi si impegnano in modo unitario - ha aggiunto - i problemi si risolvono. La conferenza unificata termina quindi in modo positivo ed è per me motivo di profonda soddisfazione. Anche perché sono stato sempre convinto della possibilità di una proficua conclusione". (Com)