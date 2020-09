Venezuela: da Maduro indulto a oltre 40 oppositori, anche gli "italiani" Magallanes e De Grazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha disposto l'indulto per oltre 40 prigionieri politici venezuelani, in gran parte deputati dell'Assemblea nazionale (An) e politici considerati vicini al presidente dello stesso parlamento, il leader oppositore Juan Guaidò. Tra i beneficiari della misura, ha detto il ministro della Comunicazione Jorge Rodriguez in conferenza stampa, anche i deputati Mariela Magallanes e Americo De Grazia, cittadini italo-venezuelani, accusati di aver sostenuto un "tentativo di colpo di stato militare" a fine aprile 2019 e riparati nel nostro paese alla fine dello scorso anno, dopo che era stata revocata l'immunità parlamentare. Una notizia che la stessa Magallanes ha però commentato con durezza: "Maduro non è presidente e in Venezuela non c'è stato di diritto. Pertanto il suo presunto indulto non ha alcun valore", ha scritto sul suo profilo twitter, tornando a chiedere che "tutti i prigionieri di guerra escano dalla loro ingiusta carcerazione". "Festeggerò quando li vedrò nella loro casa, ma sono cosciente che continueremo ad essere tutti ostaggi fino a quando non sarà cessata la tirannia", ha aggiunto. Tra i destinatari dell'indulto anche Freddy Guevara e Henri Ramos Allup, rispettivamente ex vice presidente e presidente dell'An. (Brb)