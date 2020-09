Usa: Twitter segnala video del comitato di Trump come "manipolato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha segnalato una breve video twittato dal comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump come "manipolato". La clip di 3 secondi riguardava il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, che diceva: "Non sarai al sicuro nel paese di Joe Biden". La frase, estrapolata ed editata nel video fuori contesto, proviene da un discorso di Biden in Pennsylvania: "Dato che non hanno un'agenda o una visione per un secondo mandato, Trump e Pence sono in corsa con questo messaggio: non sarete al sicuro nell'America di Joe Biden", ha detto il candidato Dem. Il comitato di Trump ha definito quel video, successivamente, come uno "scherzo" e ha accusato l'opposizione di non avere senso dell'umorismo (Nys)