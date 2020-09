Usa: Trump non ha in piano di incontrare la famiglia di Jacob Blake

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Donald Trump non ha in programma di incontrare la famiglia di Jacob Blake durante la visita a Kenosha, Wisconsin, prevista per domani, dopo che in agosto sono scoppiate manifestazioni in città quando Blake, un afroamericano, è stato sparato alla schiena da un agente di polizia per sette volte. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'addetto stampa della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha detto: "Attualmente i piani sono di incontrare le forze dell'ordine locali e alcuni imprenditori, e [Trump] farà un'indagine sui danni". Alla domanda se attualmente non ci sono piani per incontrare la famiglia di Blake, McEnany ha aggiunto: "Non al momento". (Nys)