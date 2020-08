Tlc: Palermo (Cdp), Open Fiber ha ruolo fondamentale che si consoliderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti è un investitore di lungo termine che supporta da sempre la crescita del paese con particolare attenzione alle persone e al territorio. Così l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, al termine del Cda che ha dato oggi il via libera alla lettera d’intenti con Tim per la creazione di una società della rete unica nazionale. “La connettività rappresenta un fattore abilitante essenziale per supportare in modo efficace le principali leve di sviluppo quali l'istruzione, il lavoro, le infrastrutture e la sanità: proprio per questo, l'impegno di Cdp in questo dossier è stato massimo e conferma il sostegno già avviato da anni per lo sviluppo della fibra ottica in Italia”, ha detto, sottolineando che la firma del memorandum rappresenta il primo importante passo verso la realizzazione di un'infrastruttura digitale unica in banda ultralarga, che potrà garantire parità di accesso a tutti gli operatori, velocità, affidabilità e distribuzione capillare. “Con il supporto degli azionisti abbiamo tracciato il percorso che, dopo l'approvazione da parte delle autorità di regolazione e di vigilanza, potrà consentirci di creare una rete Tlc di ultima generazione, necessaria per la competitività del paese e cruciale per il rilancio dell'economia: in questo contesto, Open Fiber continua ad avere per Cdp un ruolo fondamentale che si consoliderà sempre più nel percorso verso la creazione della rete unica", ha concluso. (Com)