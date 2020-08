Usa: Biden condanna le violenze di piazza e accusa Trump di fomentarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato oggi a Pittsburgh, in Pennsylvania, nel quadro di una visita elettorale che intende focalizzare sul tema della sicurezza. L'ex vicepresidente ha parlato dal quartiere di Hazelwood e ha insistito sulle "poche probabilità" che il presidente Donald Trump ha a suo avviso di convincere l'elettorato sulle proprie capacità di gestire efficacemente la questione della sicurezza. "Questo presidente ha perso da tempo qualsiasi leadership morale in questo Paese", ha detto Biden. "Non può fermare la violenza perché per anni l'ha fomentata". Biden ha anche condannato con forza le rivolte e i saccheggi e ha chiesto di mantenere la calma. "Voglio essere molto chiaro su tutto questo - le rivolte non sono una protesta", ha detto Biden. "Saccheggiare non è protestare. Appiccare incendi non è protestare. Niente di tutto questo è protestare. E' assenza di legge. E chi lo fa dovrebbe essere perseguito. (segue) (Nys)