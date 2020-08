Kosovo: il premier Hoti invita l'opposizione ad unirsi ai negoziati con la Serbia negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo, Marko Djuric, la delegazione di Pristina può anche evitare di recarsi a Washington se il suo obiettivo è quello di parlare dell'indipendenza. "Se il loro obiettivo e l'intenzione è di parlare dell'indipendenza del Kosovo e Metohija, allora è meglio che non partano per questo viaggio, perché torneranno certamente con le valige vuote e i risultati non adempiuti", ha dichiarato Djuric parlando all'emittente "TV Pink". Secondo Djuric, la Serbia vuole un confronto "costruttivo" con il Kosovo sulle questioni economiche. "Possono parlare tra di loro dell'indipendenza, ma non dovrebbero sprecare benzina e tempo su questo tipo di confronto", ha aggiunto. L'incontro tra i leader della Serbia e del Kosovo a Washington, previsto per il 2 settembre, è stato posticipato ai giorni successivi, il 3 e 4, secondo quanto confermato nei giorni scorsi dal presidente serbo Aleksandar Vucic. "L'incontro alla Casa Bianca si terrà il 3-4 settembre e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere presente durante i colloqui", ha detto Vucic, ripreso dall'emittente "Tv Prva". Lo spostamento della riunione, secondo le fonti, avrebbe permesso eventualmente la presenza anche del presidente Usa Donald Trump. (segue) (Kop)