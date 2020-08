Kosovo: il premier Hoti invita l'opposizione ad unirsi ai negoziati con la Serbia negli Usa (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico statunitense ha sottolineato che l'accordo tra Serbia e Kosovo dovrebbe portare al riconoscimento reciproco delle due parti. "La questione dello scambio di territori, o qualsiasi altro potenziale aspetto dell'accordo, distoglie l'attenzione da un obiettivo chiave: la Serbia e il Kosovo e i loro governi devono lavorare per trovare un modo per normalizzare le relazioni", ha detto Palmer. Il rappresentante speciale del Dipartimento di Stato per i Balcani occidentali ha ricordato che le due parti hanno rinnovato i colloqui guidati dall'Unione Europea. "Di recente ho incontrato qui a Washington Skender (Hyseni), il rappresentante del Kosovo in quel processo. C'è molto lavoro davanti a loro", ha osservato Palmer aggiungendo che un accordo tra Belgrado e Pristina influirebbe positivamente su tutta la regione e incoraggerebbe anche gli altri paesi dei Balcani occidentali che sono sulla strada per l'adesione all'Unione europea. (segue) (Kop)