Kosovo: rappresentante Pristina critica atteggiamento delegazione Serbia durante riunione a Bruxelles (2)

- "Tuttavia, il Kosovo oggi ha continuato ad essere molto costruttivo nel senso di proteggere i propri interessi ma allo stesso tempo di mostrarsi come la parte che è realmente interessata al processo negoziale e vuole raggiungere un accordo di pace e normalizzazione con la Serbia. Questo accordo deve inevitabilmente sfociare in riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia. Non possono esserci altri accordi. Il riconoscimento reciproco crea il prerequisito fondamentale per affrontare tutte le questioni in sospeso e che interessano entrambi i paesi. Ci saranno sempre tali questioni tra due Stati sovrani e indipendenti", ha aggiunto Hyseni. (Kop)