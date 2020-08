Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo, “difficili” colloqui di ieri Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri a Bruxelles un nuovo incontro a livello di esperti nell'ambito del dialogo tra Kosovo e Serbia. Secondo quanto riferito dalla stampa di Pristina, la delegazione kosovara è stata guidata dal coordinatore nazionale per il dialogo Skender Hyseni. Il tema centrale dell'incontro è stato quello dell'economia. L'incontro dovrebbe precedere un nuovo incontro a Bruxelles tra le leadership di Kosovo e Serbia. Secondo quanto affermato nelle scorse settimane dal presidente serbo Aleksandar Vucic, infatti, una nuova sessione del dialogo a livelli di leader tra Kosovo e Serbia dovrebbe tenersi a Bruxelles il 7 settembre. In precedenza, il 3 ed il 4 dello stesso mese, è in programma un incontro tra i leader di Kosovo e Serbia a Washington. (segue) (Seb)