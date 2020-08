Serbia: direttore Ufficio per il Kosovo, “difficili” colloqui di ieri Bruxelles (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Richard Grenell, ha annunciato attraverso un post su Twitter lo scorso 13 agosto che i leader di Serbia e Kosovo si incontreranno alla Casa Bianca il 2 settembre. La notizia è stata confermata anche dal primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti. Il premier kosovaro aveva disdetto la propria partecipazione all'incontro fissato inizialmente lo scorso 27 giugno a Washington. I "nuovi avvenimenti" provocati dalle accuse depositate dalla Procura speciale dell'Aia, aveva scritto Hoti su Twitter, "lo costringono" a restare a Pristina. "A causa dei nuovi sviluppi a Pristina come risultato delle accuse inoltrate dall'Ufficio del procuratore speciale, devo tornare nel mio paese per gestire la situazione", aveva scritto Hoti. "Ho informato l'ambasciatore Grenell che non potrò essere il 27 giugno all'incontro alla Casa Bianca", aveva aggiunto. Anche il presidente kosovaro Hashim Thaci aveva reso noto alle autorità statunitensi che non avrebbe preso parte all'incontro. (segue) (Seb)