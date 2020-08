Serbia-Kosovo: Vucic, mi aspetto delle sorprese dall’incontro di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato di aspettarsi delle “sorprese” dall'incontro con la leadership del Kosovo previsto la prossima settimana a Washington sotto la mediazione degli Stati Uniti. “Avdulah Hoti (premier kosovaro) e i funzionari albanesi dicono che stanno andando negli Stati Uniti per il riconoscimento (del Kosovo). Ci sono state anche dichiarazioni non ufficiali da parte dei leader della regione secondo cui avrei dovuto firmare tutto ciò che sarà deciso a Washington. L'ho ascoltato attentamente. Mi aspetto una sorpresa, non esito a dirlo, e chiederò scusa all'amministrazione Usa se ciò non dovesse accadere”, ha detto Vucici in un’intervista all’emittente serba “Rtv Pink”. Il capo dello Stato ha quindi affermato di aspettarsi la formazione di un nuovo governo dopo i negoziati di Washington, sottolineando tuttavia che non sarà un processo facile dal momento che molti all'interno del Partito progressista serbo (Sns), del quale è leader, non saranno soddisfatti a livello politico. Il nuovo governo, ha aggiunto Vucic, sarà formato in base alle esigenze della Serbia nel prossimo periodo e che sarà tale da poter rispondere anche alle sfide più difficili. (segue) (Seb)