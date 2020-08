Kosovo: Eulex, fino a 20 persone scomparse potrebbero essere identificate con i campioni di sangue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analizzando i motivi per cui più di 1.640 persone risultino ancora disperse in Kosovo, Formisto ha affermato che mancano informazioni nuove e credibili sull'ubicazione esatta delle tombe, aggiungendo che alcuni dei resti si trovano in fosse comuni, alcuni dei quali in piccole tombe clandestine e cimiteri situati in diverse aree, il che rende molto difficile il processo di localizzazione dei resti. “C'è anche il problema di un certo numero di errori di identificazione. All'indomani del conflitto, i corpi sono stati identificati in modo sommario, ad esempio tramite immagini, vestiti ed effetti personali, con conseguenti errori che sono difficili da rintracciare e correggere oggi”, ha detto Formisto. Gli esperti di Eulex continuano a collaborare con le controparti locali dell'Istituto di medicina legale, offrendo competenze e consulenza nell'identificazione di potenziali tombe clandestine e nell'esumazione e identificazione delle vittime del conflitto in Kosovo. Dall'inizio del mandato di Eulex fino ad oggi, la Missione ha condotto 656 operazioni sul campo per localizzare le persone scomparse, comprese 166 riesumazioni. Sono stati identificati i resti di 456 persone, comprese 316 persone scomparse. (Seb)