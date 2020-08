Serbia: oggi Vucic sente Merkel su dialogo con Kosovo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente del Kosovo ci ha appena informato di aver annullato il suo viaggio a Washington a seguito dell'annuncio del procuratore speciale. Rispetto la sua decisione di non partecipare alle discussioni fino a quando le questioni legali di tali accuse non saranno risolte", aveva scritto allora Grenell su Twitter. Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, e altri nove esponenti politici del paese sono stati incriminati per crimini di guerra dall'Ufficio del procuratore speciale dell'Aia. Secondo i pubblici ministeri delle Camere degli specialisti, Thaci insieme agli altri imputati sarebbero "responsabili di quasi 100 omicidi" e accusati di avere compiuto reati di tortura, persecuzione e sparizione forzata di persone durante il conflitto in Kosovo tra il 1998 e il 1999. Tra gli accusati anche il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli. (segue) (Seb)