Serbia: oggi Vucic sente Merkel su dialogo con Kosovo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha confermato nelle scorse settimane che la prossima tappa dl dialogo con Pristina a livello politico si terrà il 7 settembre. Secondo quanto riporta la stampa di Belgrado, Vucic ha dichiarato che in quell'occasione chiederà l'adempimento dell'accordo del 2013 sull'istituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. Vucic ha poi dichiarato che la proposta di Belgrado per il libero flusso di merci tra il Kosovo e la Serbia centrale prevede che le merci rechino gli stessi marchi di origine. Vucic ha infine commentato la recente dichiarazione dell'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali Matthew Palmer, secondo cui in una forma ideale il dialogo dovrebbe terminare con il riconoscimento reciproco di Serbia e Kosovo. Vucic ha affermato a questo proposito di comprendere la politica degli Stati Uniti e della Germania. (segue) (Seb)