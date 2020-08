Serbia: oggi Vucic sente Merkel su dialogo con Kosovo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione non è facile per noi. Tutti parlano in modo inequivocabile di come non ci sia altra soluzione se non il riconoscimento del Kosovo, ed è per questo che chiedo ai cittadini serbi di comprendere il peso della nostra posizione e di restare il più uniti possibile, perché in questo modo saremo in grado di salvare il paese", ha detto Vucic. Gli Stati Uniti sostengono il processo di dialogo fra Belgrado e Pristina mediato dall'Unione europea: lo ha dichiarato il vice segretario aggiunto per gli Affari europei ed eurasiatici del Dipartimento di Stato Usa, Matthew Palmer, secondo quanto riferiva nelle scorse settimane l'emittente radiofonica "Voice of America". "Siamo concentrati sul sostegno al processo guidato dall'Unione europea, che dovrebbe portare a un accordo tra Serbia e Kosovo", ha affermato Palmer durante un intervento nella conferenza sulla situazione nei Balcani occidentali organizzata dal portale internet "Balkan Insider". (segue) (Seb)