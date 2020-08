© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Germania: telefonata tra Vucic e Merkel, focus su dialogo con Kosovo - Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha intrattenuto una conversazione telefonica con la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Come confermato dallo stesso Vucic, la questione del Kosovo e i negoziati che si terranno a Washington e Bruxelles. "Ho avuto un'eccellente conversazione telefonica con Angela Merkel. Ringrazio il cancelliere tedesco per il sostegno allo sviluppo economico e politico della Serbia e per la sua comprensione della nostra difficile posizione politica regionale", ha detto Vucic ripreso dall’emittente “Rts”. Dopo i colloqui con Merkel, è iniziato un incontro separato con l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak. I colloqui con Merkel e Lajcak arrivano alla vigilia degli incontri annunciati a Washington e Bruxelles nell’ambito del dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo. (segue) (Res)