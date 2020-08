Tlc: Cdp, via libera alla società della rete unica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta dell’amministratore delegato Fabrizio Palermo, il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti ha dato il via libera alla firma di una lettera di intenti con Tim per la creazione di una società della rete unica nazionale necessaria per l’accelerazione dello sviluppo digitale dell’Italia. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Stando alla nota, il progetto punta alla nascita di AccessCo, società aperta anche ad altri investitori e destinata a gestire la rete unica nazionale che verrà costituita mediante la fusione di FiberCop, società comprensiva della rete di accesso primaria e secondaria di Tim, e di Open Fiber, società dedicata alla fibra ottica e partecipata da Cdp e Enel. Il progetto, che risulta subordinato al consenso delle altre parti coinvolte e al completamento dei relativi processi valutativi e decisionali, prevede che la società della rete unica nazionale sia controllata congiuntamente da parte di Cdp Equity e Tim, che sia aperta al coinvestimento di altri operatori e che sia caratterizzata dall’assenza di legami di integrazione verticale rispetto ai servizi di accesso alla rete. In particolare, prosegue la nota, l’elevata autonomia e indipendenza della società della rete unica nazionale potrà essere garantita da un innovativo sistema di governance societaria, oltre che dal regime regolatorio che sarà definito dalle autorità competenti e che ne assicurerà la terzietà sotto i profili della parità di accesso, delle decisioni di investimento, degli effetti pro-concorrenziali e della elevata qualità degli standard di servizio. Stando alla nota, Cdp punta con la sua partecipazione a garantire la presenza di un socio strategico con ottica di lungo periodo, con l’obiettivo di dotare l’Italia di un’infrastruttura di rete di ultima generazione. Il perfezionamento del prospettato progetto sarà pertanto soggetto alla preventiva condivisione e al rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. (Com)