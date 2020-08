Tlc: Cdp resta impegnata per realizzare Piano industriale Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti, nelle more dell’implementazione del progetto per la costituzione di una società della rete unica nazionale a cui è stato dato il via libera durante il Cda odierno, resta fortemente impegnata nella realizzazione del piano industriale di Open Fiber: iniziativa che ha consentito l’avvio di investimenti volti a sviluppare la rete in fibra fino alle case degli italiani. Lo si apprende dal comunicato stampa diffuso al termine della riunione. Open Fiber, scrive Cdp, resta infatti a tutti gli effetti, con il suo management, con le significative competenze sviluppate in questi anni, un asset fondamentale per la creazione dell’infrastrutturazione digitale dell’Italia. In aggiunta alla rete unica nazionale, Cdp Equity e Tim daranno immediato avvio alle valutazioni in merito ad ulteriori aree di possibile cooperazione per perseguire lo sviluppo di altre tecnologie (5G, hedge computing, data center, cloud e altro), cosi da facilitare la rapida introduzione di tecnologie innovative che migliorino l’accessibilità del paese. Si darà altresì immediato avvio, sotto il coordinamento di Cdp Equity, ad un tavolo tecnico sull’infrastruttura di rete volto, tra l’altro, ad acquisire l’eventuale interesse di altri operatori del settore a partecipare all’operazione anche mediante contribuzione di asset/risorse. (Com)